Fuerte terremoto de magnitud 6,3 sacudió el noroeste de Ecuador

Quito.- Un sismo de magnitud 6,3 se registró la mañana del viernes 25 de abril en el noroeste de Ecuador, dejando al menos una persona herida.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), indicó que el terremoto se localizó a 35 kilómetros de profundidad en la provincia de Esmeraldas. Específicamente, a unos 180 kilómetros al norte de Quito.

Autoridades de seguridad de Ecuador, indicaron a través de las redes sociales que varias edificaciones se afectaron en la localidad Esmeralda tras el fuerte sismo.

De la misma manera, medios locales detallaron que las autoridades reportaron que una persona resultó herida en la cabeza. Además, han contabilizado daños en instituciones públicas, y afectaciones en diversas autopistas.

A powerful 6.0-magnitude earthquake struck about an hour ago at 6:44 AM (April 25, 2025), with the epicenter located 9.31 km from Esmeralda. The quake was strongly felt across several cities in Ecuador, causing significant damage in some areas. pic.twitter.com/IbWkAC1dZa

