Estadounidenses y sudamericanos muertos y desaparecidos en Israel

Washington, DC.- Matthew Miller, portavoz del U.S. Department of State (DOS) confirmó que nueve estadounidenses murieron en Israel mientras que otros están desaparecidos, luego del sorpresivo y letal ataque del grupo islámico Hamas donde resultaron más de 700 israelíes muertos.

En este sentido, Miller informó, «Podemos confirmar que hay ciudadanos estadounidenses desaparecidos y estamos trabajando con nuestros socios israelíes para determinar su paradero». Antes destacó, «En este momento podemos confirmar la muerte de nueve ciudadanos estadounidenses».

Este ataque ya es considerado como el 11 de septiembre de Israel, siendo la incursión más mortífera desde los ataques de Egipto y Siria en la Guerra de Yom Kippur hace 50 años. No obstante, la reacción bélica de Israel ha dejado cientos de palestinos muertos.

Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Perú anunció que dos ciudadanos peruanos están desaparecidos tras los ataques del sábado 7 de octubre. Lo propio hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay que también reportó la desaparición de dos de sus connacionales.

U.S. citizens seeking to be in touch with the U.S. Embassy in Israel, please click this link: https://t.co/QAfd7wjh7t or call +1-833-890-9595 and +1-606-641-0131. pic.twitter.com/aOp5Aw6lBf

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 7, 2023