Cadena de terremotos deja al menos 2.445 muertos y más de 9.000 heridos

Herat, Afganistán.- Una cadena de terremotos, el primero de 4.7 y otro de 6.3 de magnitud, sacudieron el sábado 7 de octubre, el noroeste de Afganistán, cerca de Herat, dejando unas 1.300 casas destruidas, unos 2.445 muertos y más de 9.000 heridos de acuerdo al portavoz del Ministerio de Desastres del Gobierno de los talibanes, Janan Sayeeq.

Zabihullah Mujahid, portavoz del Ejecutivo de los fundamentalistas, aseguró que los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes en la zona del siniestro, a unos 900 kilómetros de Kabul.

El primer temblor ocurrió a las 9:00 am hora local, a 14 kilómetros de profundidad y a 33 kilómetros del distrito de Zenda Jan, en Herat. Luego siguieron cuatro fuertes réplicas y dos horas más tarde, otros dos temblores, según destacó el U.S. Geological Survey (USGS).

Esta cadena de terremotos ya son considerados como uno de los terremotos más devastadores del país en varias décadas. La catástrofe tiene tal magnitud por la fuerza de los sacudones, que se une a las precarias infraestructuras de las casas de las zonas afectadas.

At least 11,585 people have been affected by the powerful earthquake that struck #Afghanistan's #Herat province.

Humanitarians are ramping up response efforts, providing medical services, emergency shelter, food, water and protection.

Latest Update: https://t.co/0dzwZh6XWk pic.twitter.com/Xgl75cBoCS

— UN Humanitarian (@UNOCHA) October 9, 2023