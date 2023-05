Estados Unidos suavizó las sanciones contra PDVSA

Washington, DC.- Estados Unidos suavizó las sanciones a PDVSA, la estatal petrolera de Venezuela renovando por seis meses la licencia de cuatro firmas petroleras estadounidenses por medio de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) un apéndice de la U.S. Department of the Treasury.

Frente a esta clara política de flexibilización el gobierno estadounidense dijo que esta decisión responde a la preservación de activos de Venezuela. Además insistió en que las importaciones de crudo se mantienen bloqueadas.

De este modo, la administración Biden autorizó, temporalmente, las transacciones de empresas petroleras de Estados Unidos con PDVSA, que estaban prohibidas desde el 2018, de acuerdo por la OFAC.

Esta medida de flexibilización es una renovación de licencia para realizar operaciones financieras con PDVSA. Sin embargo, Estados Unidos subrayó que se trata de la preservación de activos de empresas estadounidenses que están en suelo venezolano.

La renovación de la licencia está enfocada en las «transacciones y actividades necesarias para garantizar la seguridad del personal o la integridad de las operaciones y activos en Venezuela», además de la «participación en asambleas de accionistas y directorios».

Las empresas que cuentan con este permiso son: Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings y Weatherford International. Del mismo modo, se confirmó que el permiso se extenderá hasta el 19 de noviembre de 2023.

Del mismo modo el permiso autoriza, «el pago de impuestos locales y compra de servicios públicos en Venezuela», al mismo tiempo que el, «pago de salarios de empleados y contratistas» en el país socialista.

Finalmente, esta decisión deja leer entrelíneas una crisis energética en Estados Unidos propiciada por la guerra entre Ucrania y Rusia.

Lo que invita a pensar que una de las condiciones del gobierno estadounidense fue la depuración de corrupción de PDVSA, motivo por el cual el madurismo cedió a «capturar» y «procesar» a personeros chavistas involucrados en la estafa multimillonaria de la petrolera venezolana.

