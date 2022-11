En la India se derrumbó puente colgante con centenas de personas

Gujarat, India.- Al occidente del estado de Gujarat, en la India se derrumbó el puente colgante de Morbi, el domingo por la tarde, mientras lo atravesaban cientos de personas que dejó un saldo negativo de 132 personas fallecidas y otro centenar de desaparecidos, de acuerdo con el último balance.

Este puente histórico, llamado el puente colgante de Morbi que atraviesa el río Machchhu, que data de la época británica, fue restaurado y reabierto al público solo hace cuatro días. La apertura se da con motivo de la celebración del Año Nuevo gujaratí.

Según las autoridades cerca de 500 personas estaban en el puente, donde se incluyen mujeres y niños, cuando los cables cedieron al peso y todo se desplomó. Muchas personas cayeron al río, otras quedaron aprisionadas en los restos del puente.

Declaraciones de los responsables locales declararon que las personas en el puente estaban celebrando un ritual que funcione como un episodio de un festival religioso. Las redes sociales mostraron distintos ángulos del accidente.

PM @narendramodi has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF for the next of kin of each of those who lost their lives in the mishap in Morbi. The injured would be given Rs. 50,000.

— PMO India (@PMOIndia) October 30, 2022