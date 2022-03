El famoso chef José Andrés ya está en la frontera con Ucrania

Frontera Ucrania y Polonia.- El chef asturiano José Andrés ya se encuentra en la frontera entre Ucrania y Polonia, para dar alimentos a las personas víctimas de la crisis humanitaria que están migrando desde Ucrania, tras el ataque consecutivo del Gobierno de Rusia de Vladímir Putin.

Por medio de su cuenta en Twitter, la ONG anunció que José Andrés actualmente se encuentra en la estación del tren entre la frontera de Ucrania con Polonia. Además, precisó, “donde duermen numerosas familias”, y su propósito es, “rápidamente para servir a cientos de miles aquí y en Rumanía”.

En este sentido, José Andrés publicó, ″¡Construyamos una mesa más larga, no bombardeemos a todos!”. Además, agregó,” ¡Es tan triste ver cómo las Democracias del mundo miran hacia el otro lado! Putin es un matón…y le estamos dejando masacrar al hermano pequeño…cuando nos callamos y miramos hacia el lado, ¿los malos siempre ganan?”.

Reporting in from Hrebenne in Poland right on the border! This road goes to Lviv in Ukraine & @WCKitchen has been serving meals to people waiting to cross from there…On this side volunteer firefighters are cooking for refugees. Amazing to see the support here! #ChefsForUkraine pic.twitter.com/Aw01GS05dN

— José Andrés (@chefjoseandres) February 28, 2022