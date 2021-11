EE. UU. sospecha de Moscú en el caso del «síndrome de la Habana»

Washington, DC.- William J. Burns, director de la CIA advirtió de «forma confidencial» a la Inteligencia de Rusia que «enfrentarán a consecuencias» de estar involucrados en los misteriosos síntomas de salud inherentes al «síndrome de La Habana».

Según fuentes diplomáticas expertas -pero anónimas- en el caso, esta advertencia se monta sobre la mesa, durante la visita de Burns a Moscú a inicios de noviembre.

Del mismo modo, Burns planteó esta conclusión a los responsables del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y al Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR).

Además, el director de la CIA condenó el modus operandi de un «servicio de inteligencia profesional» cuando provoca daño cerebral graves junto a otros padecimientos a personal diplomático y sus familiares.

