Dieron muerte al líder del Estado Islámico (EI), Maher al Agal

Washington, DC.- El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE. UU. (CENTCOM), confirmó la muerte Maher al Agal, líder del grupo terrorista Estado Islámico (EI), en Siria, con un ataque aéreo.

En un nota emitida por el CENTCOM, se precisó que, «Además de ser un líder veterano del grupo, Al Agar fue responsable de promover intensamente el desarrollo de redes del EI fuera de Irak y Siria».

En este sentido, el CENTCOM también detalló que no se produjeron bajas civiles en el ataque. Al mismo tiempo, se confirmó que en el ataque también fue herido uno de los colaboradores más íntimos del líder terrorista.

U.S. Central Command Forces conducted a UAS strike outside Jindayris, northwest Syria targeting two senior ISIS officials, July 12, 2022.https://t.co/7PiC2uDbmm pic.twitter.com/ZM4BVlsnkd

— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2022