Objetivos de los ataques químico del Estado Islámico

Washington, DC.- Una investigación publicada por el The Washington Post reveló que el grupo terrorista Estado Islámico (EI), planeó llevar ataques químicos en Europa, por lo que EE. UU., se vio en la obligación de lanzar una operación para neutralizar al experto del EI, en estas armas.

En este sentido, el The Washington Post narró que para el 2014, después de la declaración del califato por EI, en Siria e Irak, por parte de Abu Bakr al Bagdadi, hubo una reunión con el experto en armas químicas Salih al Sabawi.

Se sabe que Salih al Sabawi, es un ingeniero formado en Rusia, que anteriormente ayudó al dictador iraquí Sadam Husein a construir su arsenal químico. Así pues, Al Bagdadi le propuso a Al Sabawi trabajar con el EI, y este último aceptó.

El The Washington Post, continuó que luego de esta reunión y el supuesto pacto, inició un plan para unir esfuerzos en la construcción del mayor arsenal de armas químicas; y posiblemente, biológicas, en manos de un grupo terrorista.

