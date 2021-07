China acusada por supuesto Hackeo

Pekín, China.- Estados Unidos, la Unión Europea (UE), la OTAN y otros cinco países han acusado este lunes a piratas informáticos apoyados por China de estar detrás del ciberataque global del pasado marzo contra Microsoft.

El presidente estadounidense, Joe Biden, este lunes, en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, dijo, “Igual que el Gobierno ruso, el Gobierno chino no está haciendo esto directamente, pero está protegiendo a aquellos que lo hacen, y quizá incluso ayudando a quienes lo hacen”.

Ver más: Estados Unidos enviará 25 F-22 Raptors a Guam y Tinian

En cuanto a la Unión Europea, a través de un comunicado, su Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, ha hablado de un comportamiento irresponsable y dañino. Aunque sin cuantificar, ha asegurado que el ciberataque ha provocado pérdidas económicas a instituciones y empresas. De momento, Occidente no ha tomado medidas contra China, que no ha respondido a las acusaciones.

Se trata de un gesto que podría tener grandes consecuencias geopolíticas y con el que Estados Unidos quiere exponer el papel de China en recientes ataques cibernéticos de gran envergadura. Preguntado por las posibles sanciones a Pekín, Biden ha respondido que “la investigación no ha terminado”

