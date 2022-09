Ceremonia de Rusia para anexar regiones de Ucrania

Moscú, Rusia.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin con la intención de organizar una ceremonia en el Kremlin para anexar cuatro regiones de Ucrania, desató el rechazo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, indicando que Rusia tendría que detener a Putin para evitar más consecuencias de la guerra.

A este rechazo se sumó, Antonio Guterres, jefe de la ONU que declaró que esta ceremonia de anexiones planeadas representan una «escalada peligrosa». Como consecuencia se podría socavar la perspectiva de paz.

Ver más: Embajada de Estados Unidos en Rusia insta a abandonar el país

Pese a que Putin sufrió un revés importante en el campo de batalla este mes, Putin decidió redoblar la invasión que inició en febrero. Esto generó el descontento generalizado en Rusia por la «movilización parcial», a lo que Rusia llamó «operación especial».

En este sentido, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskiy declaró, «El costo de que una persona en Rusia quiere continuar con esta guerra es que la sociedad rusa se quedará sin una economía normal, una vida que valga la pena y ningún respeto por los valores humanitarios».

I appreciate the clear position of UN Secretary-General @antonioguterres on the criminal intention of RF to illegally annex more 🇺🇦 lands: such actions won't have any legal force, grossly violate the Purposes and Principles of the UN Charter and won't be recognized by the world.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 29, 2022