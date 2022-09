Putin ordena «movilización parcial» de 300.000 reservistas

Moscú, Rusia.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin anunció la «movilización parcial» de al menos 300.000 reservistas, en un mensaje televisado al país donde aprovechó para acusar a Occidente de preparar la destrucción de Rusia.

Según el presidente Putin, la medida entra en vigor de inmediato obedeciendo a la necesidad de defender la soberanía de Rusia, que incluye la resguardar la integridad territorial de Rusia.

En este sentido, Putin insistió en que la decisión de lanzar esta, «operación militar preventiva (en Ucrania) fue absolutamente necesaria y la única posible». Esto con la finalidad de evitar el ataque ucraniano en contra del Donbás.

Para Putin el objetivo de Occidente sigue siendo, «debilitar, dividir y destruir finalmente a nuestro país». Además expresó a los rusos en el mensaje televisado, «Ellos dicen abiertamente que en 1991 pudieron desmembrar la Unión Soviética y que ahora ha llegado el turno de Rusia».

#BREAKING: Russian President Vladimir Putin declares a partial mobilization, which will allow Russia to replenish its fighting force in Ukraine by drawing upon its estimated two million military reservists. pic.twitter.com/Cg1g5ycRep

— Dimitri Alexander Simes (@DimitriASimes) September 21, 2022