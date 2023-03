AMLO reacciona a propuesta para combatir el tráfico de fentanilo

Ciudad de México, México.- Como reacción a la propuesta del Congreso de Estados Unidos de que las Fuerzas Armadas puedan combatir el tráfico de fentanilo desde México, liderado por los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), Ándres Manuel López Obrador (AMLO) calificó de intervencionista y propagandista la iniciativa.

La iniciativa es impulsada por dos congresistas republicanos y fue presentada al Congreso de Estados Unidos, el pasado 12 de enero, también pretende reducir a las organizaciones criminales porque las mismas causan, «desestabilización regional en el hemisferio occidental».

En este sentido, AMLO criticó como «manía» como sinónimo de «mala costumbre» de Estados Unidos, «considerarse el gobierno del mundo». Prosiguió diciendo que EE. UU., interfiere en asuntos que conciernen internamente a los países. Sin embargo, estos cárteles de drogas mexicanos tienen operaciones en Estados Unidos gracias a la incapacidad de México, o complicidad, de frenar a estos influyentes imperios de drogas.

Del mismo modo, AMLO continuó en su monólogo que invadir a otro país con excusas de que va por narcotraficantes terroristas, es pura propaganda. Sentenció a esto, «hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país independiente, soberano».

Eliminating the drug cartels is in both America and Mexico’s interests.

Here is my message to the President of Mexico, @lopezobrador_: pic.twitter.com/a3LI6PBHj0

— Rep. Dan Crenshaw (@RepDanCrenshaw) March 8, 2023