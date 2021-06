África: brutal ola de COVID-19 sin vacunas

África.- El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de África, John Nkengasong, dijo este jueves que, África no está ganando la batalla contra la pandemia de COVID-19, en medio de una tercera ola que azota al continente.

El programa COVAX, considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la distribución equitativa de vacunas, ahora planea cambios debido a que ha sido rechazado por los países ricos y no ha logrado satisfacer las necesidades de los más pobres.

Nkengasong, dijo que está más preocupado de recibir las vacunas a tiempo, sin importar de dónde vengan las dosis. Quien durante una sesión en línea afirmó, “La tercera ola llegó con una severidad para la que la mayoría de los países no estaban preparados. Así que la tercera ola es extremadamente brutal”.

Al mismo tiempo, Nkengasong sostuvo que al menos 20 países atraviesan por una tercera ola. Especificó, que Zambia, Uganda y la República Democrática del Congo están entre aquellos cuyas instalaciones de salud se están viendo abrumadas.

With Dr @JNkengasong @AfricaCDC Director, I renewed #Egypt support 2 the Centre and it’s vital role in addressing #Covid19 in #Africa including through equitable access to vaccines. We also discussed the prospects of vaccines manufacturing in #Africa and the value added therein pic.twitter.com/n7zR1svg0I

— Egypt Amb. in Addis Ababa (@EgyptAbaba) June 24, 2021