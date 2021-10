Abu Zubaydah lleva torturas de la CIA al Supremo de EE. UU.

Washington, DC.- El preso de Guantánamo Abu Zubaydah llevó al Tribunal Supremo de EE. UU. las torturas que sufrió en una prisión clandestina de la Central Intelligence Agency (CIA) en Polonia hace dos décadas.

De esta manera, Abu Zubaydah desafió la capacidad del Gobierno del presidente Biden, para mantener este caso en secreto.

Ver más: Líderes mundiales implicados en los «Papeles de Pandora»

Esta se considera, la primera vez que el Supremo evalúa el polémico programa de torturas que la CIA creó para interrogar a sospechosos de terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Al mismo tiempo, es la primera vez que evalúa las prisiones clandestinas que EE. UU. abrió en el extranjero para esquivar las garantías del sistema judicial estadounidense.

In honor of #HispanicHeritageMonth, Dir. Burns welcomed Congressman Joaquin Castro to HQs for an event hosted by #CIA’s Hispanic Advisory Council.

Rep. @JoaquinCastrotx spoke to the workforce about the importance of persistence and resiliency and creating an inclusive culture.

— CIA (@CIA) October 5, 2021