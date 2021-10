Líderes mundiales implicados en los «Papeles de Pandora»

Washington, DC.- El International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), publicó este domingo, los «Papeles de Pandora» que son operaciones en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público.

Asimismo, se supo, que treinta y cinco líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos están implicados entre los «Papeles de Pandora».

Ver más: Nuevo récord de Remesas en México, subiendo 24,76 %

De los 14 líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder y tres siguen en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, que han participado en la investigación.

Los «Papeles de Pandora» han destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE. UU. para no pagar impuestos.

Por su parte, la investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales. Lo que supone la mayor filtración de la historia, superando los «papeles de Panamá» publicados en 2016.

It’s been just one day of #PandoraPapers revelations and we've seen swift reactions to our findings, especially with world leaders from the Czech Republic, Pakistan, Russia, Jordan and Kenya. https://t.co/UfzKhUH1FK

But many have been asking: Where's the U.S. in all this? 🇺🇸 🤔 pic.twitter.com/PEP1y5vvlv

— ICIJ (@ICIJorg) October 4, 2021