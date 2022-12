Ya abrió la primera tienda legal de marihuana recreativa

Nueva York, NY.- La primera tienda legal de marihuana recreativa en Nueva York abrió sus puertas este jueves, después de que este estado legalizara el cannabis recreacional hace más de un año, mientras se diseñaba la creación del mercado legal.

Esta primera tienda de marihuana está en el East Village de NYC, por Housing Works. Esta es una organización sin fines de lucro que lucha contra el VIH y la falta de vivienda.

Esta ONG estuvo entre los primeros 36 grupos beneficiados por NYC, de una licencia de venta minorista de marihuana. De este modo, los legisladores exigieron que la marihuana recreacional pueda venderse a adultos mayores de 21 años. Además, las primeras licencias se otorgarán a empresarios arrestados o con condenas relacionadas con la marihuana.

Chris Alexander, el director ejecutivo inaugural de la Oficina de Administración de Cannabis del Estado de Nueva York declaró, «Estamos dando prioridad a reparar el daño, daño que ha sido causado incluso por las propias políticas del estado».

New Yorkers can now purchase legal cannabis after the first dispensary opened its doors in Lower Manhattan today.

This is a major milestone in our efforts to create the most equitable cannabis industry in the country.

Learn more about Cannabis NYC here: https://t.co/1QLKziqv30 pic.twitter.com/dnSSuxRiUd

— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) December 29, 2022