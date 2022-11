Primeras licencias para vender cannabis en NYC

Nueva York, NY.- La ciudad de Nueva York entregó las primeras 36 licencias para vender cannabis en dispensarios, de las 175 licencias que planea emitir este estado como parte de su plan que marca la ruta hacia la creación de un mercado legal de marihuana con fines recreativos.

Del mismo modo, ocho de estas 36 licencias, pertenecen a grupos sin fines de lucro. Algunas de estas tiendas fueron elegidas entre más de 900 candidatos, y se planea abrir a finales de este año.

El estado de Nueva York creó un fondo con recursos públicos y privados de $200 millones enmarcado en una iniciativa de «igualdad social». La finalidad de este plan es compensar los estragos originados por la guerra contra las drogas, puntualmente entre las minorías étnicas.

Tremaine Wright, presidente de la Junta de Control del Cannabis, precisó, «Hoy es un día monumental para la incipiente industria del cannabis en Nueva York. Con las primeras licencias entregadas a negocios y organizaciones sin fines de lucro, hemos garantizado que las primeras ventas se harán en establecimientos operados por quienes fueron afectados por las injustas prohibiciones contra el cannabis».

"New Yorkers who have supported Housing Works in the past by purchasing books or used clothing from their shops around the city will soon be able to buy weed from the nonprofit as well." https://t.co/ihJNaawVck

— Jeffrey Masters (@jeffmasters1) November 21, 2022