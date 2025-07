Sigue aumentando la cifra de fallecidos por las inundaciones en Texas

Texas.- Al menos 82 personas han sido encontradas muertas, tras las fuertes inundaciones registradas en diversas ciudades de Texas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó en horas de la mañana del domingo 6 de julio una Declaración de Desastre Mayor para el condado Kerr, en Texas.

A través de sus redes sociales, indicó que la medida busca “garantizar que nuestros valientes socorristas cuenten de inmediato con los recursos necesarios. Estas familias están sufriendo una tragedia inimaginable, con muchas vidas perdidas y muchas aún desaparecidas”.

“La Administración Trump continúa trabajando estrechamente con los líderes estatales y locales. La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estuvo ayer en el lugar con el Gobernador Greg Abbott, quien trabaja arduamente para ayudar a la gente de su gran estado. Nuestra increíble Guardia Costera de EE. UU., junto con los socorristas estatales, ha salvado más de 850 vidas. ¡Que Dios bendiga a las familias y a Texas!”, destacó Trump.

Por su parte el gobernador de Texas, Greg Abbott, indicó que “en los próximos 2 días podrían representar amenazas a la seguridad pública debido a las fuertes lluvias”.

“Es crucial que los tejanos permanezcan vigilantes. Continuamos nuestra operación de búsqueda y rescate 24 horas al día, 7 días a la semana, hasta que se encuentre a cada persona desaparecida”, destacó.

