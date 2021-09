Víctimas cuestionan posición del FBI en el caso Larry Nassar

Washington, DC.- Las gimnastas olímpicas McKayla Maroney y Simone Biles criticaron al FBI y al Department of Justice en el testimonio del Senado, este miércoles, por cómo los agentes del FBI manejaron mal las acusaciones de abuso presentadas contra Larry Nassar.

Maroney, dijo al Comité Judicial del Senado que, “Permitieron que un abusador de menores quedara libre durante más de un año y esta inacción permitió directamente que continuara el abuso de Nassar”.

Ver más: DPS: Evite ser estafado por falsos trabajadores de desastres

Maroney, Biles, Maggie Nichols y Aly Raisman fueron agredidas por Larry Nassar, el ex médico del equipo de gimnasia de EE. UU. Que ahora cumple una condena de varias décadas de prisión.

Por otra parte, Biles, conteniendo las lágrimas, declaró, “Realmente se siente como si el FBI nos hiciera la vista gorda y se desviviera por ayudar a protegernos”.

U.S. gymnast @McKaylaMaroney: "After telling my entire story of abuse to the FBI in the summer of 2015, not only did the FBI not report my abuse, but when they eventually documented my report, 17 months later, they made up entirely false claims about what I said." pic.twitter.com/FfMuIWWBhV

— Daily Caller (@DailyCaller) September 15, 2021