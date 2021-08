¡Última hora! Capitolio bajo “amenaza de bomba”

Washington, DC.- La policía del Capitolio investiga “amenaza de bomba” en las inmediaciones del Capitolio. Se trata de un posible artefacto explosivo en una camioneta estacionada cerca de la Biblioteca del Congreso.

Según fuentes oficiales, la policía está “enviando negociadores para hablar con un hombre en un camión que está haciendo esta amenaza”.

Asimismo, el jefe de la policía del Capitolio, Tom Manger, informó en una conferencia de prensa en el lugar que los negociadores siguen tratando de llegar a una “resolución” con el hombre que dice tener una bomba en una camioneta.

Manger, también contó que el sospechoso había estado transmitiendo en vivo y que los funcionarios tienen un “posible nombre”. Pero agregó, “No tenemos mucha información sobre él en este momento”. Y dejó claro que, “No sabemos cuáles son sus motivos en este momento”.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.

Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021