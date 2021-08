Tiroteo en Texas activa Blue Alert Texas: recompensa de $5000

Texas, AU.- El Texas Department of Public Safety (DPS) emitió, este lunes, una Blue Alert en todo el estado. Esto, después de que un sospechoso le disparara al ayudante del alguacil en el área de Wichita Falls.

Por esta razón, la DPS está buscando activamente al sospechoso que concuerda con la siguiente descripción. Hombre blanco no identificado, fue visto por última vez alrededor de las 7 pm en la carretera 287 de los EE. UU. El DPS describió que el sospechoso era delgado y vestía ropa oscura y una gorra de pico plano.

Ver más: Niño de 4 años recibió disparo accidental

Asimismo, el sospechoso conducía un Cadillac sedán blanco de cuatro puertas con lunas oscuras. Además, la DPS, declaró, “Se cree que el vehículo tiene daños, incluida una posible ventana trasera rota o dañada y posibles agujeros de bala“.

Blue Alert issued overnight for suspect last seen in Jolly, Texas | https://t.co/nGC4jbXxHo https://t.co/JOB7hFHHkM pic.twitter.com/L3nWsUeX1l

— Blue Alert (@BlueAlertUs) August 17, 2021