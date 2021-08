DHS emite boletín sobre terrorismo en el marco del 11/9

Washington, DC.- El Department of Homeland Security (DHS), este 13 de agosto, emitió un nuevo National Terrorismo Advisory System (NTAS) Bulletin, sobre el aumento del entorno de amenazas en los Estados Unidos.

Este boletín, basado en la conmemoración 20° de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, alerta sobre el desafiante entorno de amenazas a EE. UU. Y estará vigente entre el 13 de agosto hasta el 11 de noviembre.

Ver más: CDC emite una nueva moratoria de desalojo hasta el 3 de octubre

Asimismo, expresa el documento que, “Las amenazas en EE. UU., incluyen las planteadas por terrorismo doméstico, individuales y grupos involucrados en violencia. Basada en agravios, y aquellos inspirados o motivados por terroristas extranjeros”.

Al mismo tiempo, describe que los actores de los grupos terroristas están explotando cada vez más los foros en línea. Esto con el objetivo de, influir y difundir narrativas extremistas violentas y promover actividades violentas.

#DYK: If you see terrorism-related suspicious activity, you can always find your local reporting number on the If You See Something, Say Something® campaign website: https://t.co/2Lqk9Yrcui #SeeSay #WhyISeeSay

— Homeland Security (@DHSgov) August 14, 2021