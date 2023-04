Trump pide al Congreso desfinanciar al DOJ y al FBI

Washington, DC.- El expresidente Trump pidió al Congreso de Estados Unidos, este miércoles 5 de abril, que no financien al U.S. Department of Justice (DOJ) ni al Federal Bureau of Investigation (FBI), en medio de una polémica histórica que envuelve a Trump.

De este modo Trump opinó que las autoridades federales que buscan cumplir la ley, no fueron las que presentaron las demandas, sino que el responsable fue el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

Ver más: Donald Trump se declaró inocente de 34 cargos criminales

No obstante, Donald Trum enfrenta dos investigaciones criminales del DOJ, dirigidas por el fiscal especial Jack Smith. Este fue designado por el fiscal general del país, Merrick Garland.

Trump pide al Congreso desfinanciar al Departamento de Justicia (DOJ) y al FBI

En sus redes sociales, el expresidente Trump criticó, «Los republicanos en el Congreso deberían desfinanciar el DOJ y el FBI hasta que entren en sentido».

Steve Doocy: "Donald Trump has called for America to defund the police, particularly the FBI, the DOJ because the Democrats have weaponized law enforcement…Who thinks that's a good idea?" Fox Voter Panel: *crickets* Steve Doocy: "Alright, nobody." pic.twitter.com/vQK2AOa70u — Republican Accountability (@AccountableGOP) April 5, 2023

Sin embargo, es muy poco probable que el Congreso de Estados Unidos preste atención a las exigencias de Trump. En parte porque el Senado está liderado por los demócratas y la Cámara de Representantes está liderada por los republicanos.

On Truth Social this morning, after his day in court, Donald Trump has instructions for congressional Republicans: defund the FBI & DOJ pic.twitter.com/QJRrDI0Ufn — Garrett Haake (@GarrettHaake) April 5, 2023

Ver más: Donald Trump advierte «muerte y destrucción»

Por su lado, los republicanos del Congreso pidieron fuertes recortes en el gasto federal. A cambio de esta solicitud, prometen votar para aumentar el techo de la deuda de Estados Unidos, pero no se han presentado las propuestas respectivas.

Hay que recordar que durante su administración Trump respaldó los aumentos de gastos del DOJ. De hecho, según cifras de The White House el presupuesto entre 2017 y 2021 -administración de Trump-, el presupuesto creció 4% o sea a $38.7 millones.

Video: Polémica tras la petición de Trump en anular la constitución