Washington, DC.- El expresidente Donald Trump advierte «muerte y destrucción» en caso de que llegue a enfrentar cargos penales, a solo horas de que los fiscales de NYC expresaran que no se dejarían intimidar, por investigar el supuesto pago de dinero de Trump a la estrella porno Stormy Daniels para que guardara silencio.

Trump usando su plataforma Truth Social, lanzó su último episodio de ataques verbales en contra del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Previamente, el sábado 18 de marzo Trump causó pánico al denunciar un supuesto arresto en su contra para el martes, que dicho sea de paso, nunca sucedió.

Desde la cuenta de Truth Social de Donald Trump, el expresidente publicó, ¿Qué tipo de persona puede acusar a otra persona. En este caso un expresidente de los Estados Unidos, que obtuvo más votos que cualquier otro presidente en ejercicio en la historia y principal candidato».

Remató en su publicación, «(¡por mucho!) para la nominación del Partido Republicano, con un crimen, cuando todos saben que NO se ha cometido ningún delito, y también que la muerte y la destrucción potenciales en una acusación tan falsa podrían ser catastróficas para nuestro país».

Late last night, Donald Trump once again used incendiary language that was directed at Manhattan DA Alvin Bragg, whom he referred to as a "degenerate psychopath," and he threatened "death & destruction" if he's charged with a crime.

Republicans who like to warn "if they can come… pic.twitter.com/hZfUsoW5BG

— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) March 24, 2023