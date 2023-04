Nueva York, NY.- El expresidente Donald Trump se declaró inocente de 34 cargos criminales por delitos graves de falsificación de registros comerciales, luego de que los fiscales lo acusaron de pagar a dos actrices de porno para mantener en silencio sus cuentas de sus encuentros sexuales.

Un Trump de corbata roja y traje azul oscuro es el primer presidente estadounidense en enfrentar cargos penales. Una vez en la mesa de la defensa se sentó de manos cruzadas mientras se presentaba la declaración de culpabilidad a lo que respondió, «no culpable».

Por su parte, Todd Blanche, un abogado de Trump luego de la lectura, declaró a los medios, «Vamos a luchar contra eso. Vamos a luchar duro». Además, añadió que su cliente de 76 años está frustrado y molesto por los cargos imputados.

No obstante, el abogado Blanche resaltó en tono de advertencia, «Pero te diré algo: está motivado. Y no lo detendrá. Y no lo retrasará. Y es exactamente lo que esperaba». Por el momento el juez fijó la próxima audiencia judicial para el 4 de diciembre y no emitió ninguna orden de silencio sobre las partes.

