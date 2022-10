Trump es citado a declarar por el caso del asalto al Capitolio

Washington, DC.- El caso del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 que es investigado por el comité legislativo, determinó que citar al expresidente Donald Trump para que testifique y entregue documentos inherentes al caso, es fundamental para la resolución del mismo.

Bennie Thompson, congresista demócrata y presidente del comité explicó, «Trump debe rendir cuentas (…) necesita responder a los millones de estadounidenses cuyos votos intentó desechar para mantenerse en el poder».

Ver más: Fiscalía de Nueva York demanda al expresidente Trump

Esta decisión fue aprobada por unanimidad por el comité, el mismo que desde hace más de un año investiga los trágicos hechos del 6 de enero. Este también ha llamado a declarar a cientos de exfuncionarios y exasesores de la Administración del expresidente Trump.

El próximo paso es que el comité emita la citación. La misma supone que Trump tenga que presentarse para responder, bajo juramento, a las preguntas de los legisladores. Esta cita tendrá una fecha de vencimiento del 3 de enero de 2023.

We have left no doubt, none, that Donald Trump led an effort to upend American democracy that directly resulted in the violence of January 6th. Trump is not above the law! pic.twitter.com/dOD8FRhrGy

— Bennie G. Thompson (@BennieGThompson) October 14, 2022