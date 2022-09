Fiscalía de Nueva York demanda al expresidente Trump

Nueva York, NY.- La Fiscalía de Nueva York demanda al expresidente Donald Trump por sobrevalorar su fortuna con el fin de lucrarse con beneficios triburarios, mejorar las condiciones de los préstamos de los bancos y enaltecer su imagen como magnate.

Letitia James, fiscal de Nueva York presentó la demanda por fraude contra Trump, su empresa familiar y tres de sus hijos. Es decir, según la demanda el expresidente Trump intentó engañar al sistema sobrevalorando su patrimonio neto entre 2011 y 2021.

Esta demanda cuenta con 214 páginas que sería el fin de una investigación de tres años. La misma expone a Donald Trump y tres de sus hijos: Ivanka, Eric y Donald Trump Jr., además de algunos ejecutivos de Organización Trump Allen Weisselberg y Jeffrey McConney.

De esta manera la investigación revela que Trump habría usado su fortuna y poder para vender su imagen de gran empresario y acreedor de una multimillonaria rentabilidad con una opulenta vida, cuando solo era un presentador de televisión.

Actions have consequences. We're seeking to:

➡️Make Trump pay $250 million.

➡️Ban the Trumps from running NY businesses for good.

➡️Ban Trump and Trump Org from buying commercial real estate in NY for 5 yrs.

➡️We're making a criminal referral to the U.S. Dept of Justice.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) September 21, 2022