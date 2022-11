Dos aviones de la WW2 chocaron en Dallas

Dallas, TX.- Dos aviones chocaron este sábado en un espectáculo aéreo conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial (WW2) en Dallas, donde asistían al menos 4.000 personas, y decenas de videos captaron el inesperado momento donde un avión más pequeño embistió a un avión mucho más grande cayendo para hacer una gran explosión.

De acuerdo con la Federal Aviation Administration (FAA), la coalición aérea involucró a un bombardero Boeing B-17 Flying Fortress y un caza Bell P-63 Kingcobr. Ambos aviones militares de la Segunda Guerra Mundial que sobrevolaban el Wings Over Dallas Airshow en el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas.

Las autoridades confirmaron la muerte de seis personas, y se confirmó que de los observadores no hubo heridos. Asimismo, el juez Clay Jenkins, principal funcionario electo del condado de Texas precisó, «Las autoridades continuarán trabajando hoy en la investigación e identificación de los fallecidos».

Por su parte, Hank Coates, presidente y director ejecutivo de la Fuerza Aérea Conmemorativa explicó que el B-17, un enorme bombardero de cuatro motores, normalmente tiene una tripulación de cuatro a cinco personas.

Terrible situation. Two planes collide during an Air Show at Dallas Executive Airport 😳😔👀 pic.twitter.com/thokohgJzw

— Daily Loud (@DailyLoud) November 12, 2022