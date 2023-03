Tren cargado con etanol sufre descarrilamiento

Kandiyohi, MN.- El Departamento de Bomberos de Raymond, en Minnesota informó un descarrilamiento de un tren cargado con etanol, por lo que instó a los residentes de la zona a evacuar haciendo una publicación en su cuenta del Departamento de Bomberos de Raymond.

Sin embargo, la orden de evacuación fue suspendida por el mismo cuerpo de Bomberos, y la Kandiyohi County Sheriff’s Office, se hizo eco también de esta medida. Pese a esto, el accidente de tren generó un incendio en varios vagones.

Este tren descarrilado cuenta con 22 vagones y transportaba una carga mixta de etanol y jarabe de maíz. Así lo certificó Lena Kent, directora general de asuntos públicos de BNSF Railway.

Asimismo, Kent añadió, «El personal de campo de BNSF está respondiendo para evaluar el lugar donde se ha producido el descarrilamiento y trabajará en estrecha colaboración con los servicios de emergencia locales».

Now that the evacuation order has been lifted, the residents of Raymond, Minnesota are able to safely return to their homes. Expect road detours in the area. Groundwater is unaffected by the incident, and the air monitoring indicates no detectable levels of concern. 1/3

