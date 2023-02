Norfolk Southern obligado a limpiar el sitio contaminado

Washington, DC.- El gobierno de Estados Unidos ordenó este 21 de febrero al operador ferroviario Norfolk Southern Corp (NSC.N) a que limpie el suelo y el agua contaminados como consecuencia del descarrilamiento de un tren en East Palestine, en Ohio.

Además el operador ferroviario debe asistir a todas las reuniones públicas junto a los residentes de la zona. Esta orden de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) obliga a que Norfolk Southern presente un plan de trabajo para la aprobación de la EPA.

Esta propuesta de proyecto debe estar relacionada a la limpieza asociada al descarrilamiento del tren el pasado 3 de febrero. Este tren transportaba productos químicos tóxicos lo que provocó un incendio que elevó una nube de humo sobre toda la ciudad.

Michael Regan, administrador de la EPA en una conferencia de prensa en el este de Palestina declaró, «Permítanme ser muy claro: Norfolk Southern pagará por limpiar el desorden que crearon y por el trauma que infligieron a esta comunidad».

Today, EPA ordered Norfolk Southern to conduct all cleanup actions associated with the East Palestine, Ohio train derailment.https://t.co/jpF2LEC0QQ

— U.S. EPA (@EPA) February 21, 2023