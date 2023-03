Compañías ferroviarias estarían usando vagones con ruedas sueltas

Washington, DC.- En representación a los principales ferrocarriles de Estados Unidos un grupo advirtió, el jueves 9 de marzo, a los transportistas a que no usen vagones con ruedas sueltas o flojas, hasta que puedan ser reemplazadas según The Association of American Railroads (AAR).

De este modo, la AAR precisó que la compañía ferroviaria Norfolk Southern se habrían identificado ruedas sueltas en una serie de vagones, representando un mayor riesgo de descarrilamiento.

En las últimas semanas la compañía de ferrocarriles Norfolk Southern está en el ojo del huracán debido a una serie de descarrilamientos de sus trenes. Específicamente, el descarrilamiento ocurrido el 3 de febrero en East Palestine, Ohio que provocó un derrame de vinilo tóxico y productos químicos peligrosos para los residentes y el medio ambiente.

En concreto la AAR denunció que las ruedas sueltas eran «un defecto poco común». De hecho, la AAR dijo «Este es un paso voluntario y proactivo destinado a garantizar la salud e integridad del equipo».

En una entrevista Jennifer Homendy, presidenta de la The National Transportation Safety Board (NTSB) confesó que estaba analizando el papel de las ruedas sueltas en la ola de descarrilamientos que afectan a Estados Unidos.

Así pues, Homendy declaró «Esta es una victoria de seguridad donde la industria está tomando medidas sin regulación». Simultáneamente adelantó que está en conversaciones con Alan Shaw, CEO de Norfolk Southern que testificó ante un comité del Senado el jueves 9 de marzo.

