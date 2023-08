Tormenta tropical Idalia llegará a Cuba y Florida según el NHC

Miami, FL.- La tormenta tropical Idalia gravita cerca de la costa de Cuba el lunes 28 de agosto, en una trayectoria que tiene altas probabilidades de tocar tierra en Florida, al sur de Estados Unidos, según el National Hurricane Center (NHC).

Según la agencia climática la tormenta tropical Idalia cuenta con vientos máximos sostenidos de 100 kmm/h (65 mph). En su ruta, se estima que pasará a unos 200 kilómetros (125 millas) del extremo oeste de Cuba.

Esta actualización incluyó un aviso de huracán para la provincia cubana de Pinar del Río. En este sentido, los meteorólogos prevén que Idalia se convertirá en huracán el martes, 29 de agosto, en el Golfo de México.

Posteriormente, Idalia una vez convertido en huracán dará un giro con dirección al noreste, es decir, hacia la costa occidental de Florida. De último minuto, los pronósticos precisan que el acercamiento de la tormenta a Florida será el miércoles 30 de agosto con vientos de hasta 160km/h (100 mph), lo que lo convierte en un huracán de categoría 2.

🚨 Mon. 9:40AM: Hurricane Watches are now also in effect for Alachua, Baker, Bradford, Columbia, Gilchrist, Hamilton, Madison, western Marion, Suwannee, & Union counties.

14 counties total are under Tropical Storm Watches.

➡️ https://t.co/nfDMe4H80e https://t.co/SYivfGzfGu

— FL Division of Emergency Management (@FLSERT) August 28, 2023