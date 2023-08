¡Cuidado! estados centrales del país pueden sufrir cortes eléctricos

Washington, DC.- Dos redes eléctricas que operan a más de 26 millones de usuarios en el país, podrían no tener suficiente energía eléctrica para satisfacer la demanda de hogares y empresas que acudirán a sus aires acondicionados para lidiar con el implacable calor que afecta a Texas y otros estados centrales de Estados Unidos.

De acuerdo con el Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), instó el jueves 24 de agosto a los usuarios a conservar la energía eléctrica voluntariamente. Debido a que se espera una, «escasez de capacidad de reserva sin una solución de mercado disponible».

Ver más: Consejos para ahorrar electricidad y dinero

A pesar de que las redes eléctricas tienen reservas para garantizar que el sistema siga funcionando en caso de un gran apagón por alguna falla, inesperada, de la Gran Central Eléctrica, es mejor prevenir.

Pero en el caso de que una red no tenga suficientes recursos para cubrir la demanda y las reservas mínimas, los operadores pueden tomar medidas de emergencias. Esto con la finalidad de reducir el uso eléctrico y poder aumentar el suministro.

The extreme heat continues to impact our region, but the grid remains stable. MISO declared a Max Gen Event Step 2(a) to access additional resources to maintain reliability. Visit our website for more information – https://t.co/Tb15gVCCwQ pic.twitter.com/t0WYYnynKG

— Midcontinent ISO (@MISO_energy) August 24, 2023