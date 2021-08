Alerta de Tornado en Chicago

Illinois, Chicago.- El National Weather Service (NWS) ha emitido una alerta de tornado para toda el área de Chicago, hasta las 10pm (hora local).

Asimismo, el reloj cubre los condados de Cook, Lake, DuPage, Kane, Will y McHenry, así como varios otros condados fuera del área de visualización.

Anteriormente, también se emitieron advertencias de tornado en el condado de Boone, Illinois, y el condado de Walworth, Wisconsin, al noroeste del área de Chicago, el lunes por la tarde.

Por otra parte, se emitió una advertencia de tornado para otras partes del condado de DeKalb hasta las 5:15pm. Por otro lado, los condados de DeKalb y Ogle hasta las 5:30pm.

Aunado a esto, también se emitió una nueva advertencia de tornado para el condado de Lee hacia el sur y el oeste el lunes por la tarde.

Las principales amenazas provendrán de los vientos dañinos, que podrían alcanzar ráfagas de hasta 70 millas por hora. También, el granizo, que podría tener un tamaño de hasta medio dólar, según un pronóstico meteorológico peligroso.

Existen riesgos limitados de tornados e inundaciones con el sistema de tormentas, según los modelos de pronóstico.

[5:45 PM CDT 8/9]

This Tornado Warning has been issued for Kane County, including the city of Elgin, until 6:30 PM. This storm has a history of producing multiple tornadoes and may continue to produce additional tornadoes as it continues to track to the east. #ilwx https://t.co/2GzSr0gZF7

— NWS Chicago (@NWSChicago) August 9, 2021