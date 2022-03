Tormenta amenaza este fin de semana a Estados Unidos

Charlotte, NC.- Potente tormenta amenaza a una gran franja de Estados Unidos, trayendo consigo nieve a la región central, para este jueves, justo antes de convertirse en un ciclón bomba mientras continúa su camino hacia el este.

Según, el National Weather Service (NWS), «Hay una creciente confianza en que una tormenta invernal significativa se desarrollará a finales del viernes a través del sureste y luego extenderá fuertes nevadas a través del interior del este de Estados Unidos hasta el sábado».

Además se informó que al menos 11 millones de personas en Estados Unidos, están bajo alertas de clima invernal, que viene desde el oeste de Illinois desplazándose a zonas de

Utah y Arizona.

También podría convertirse en un ciclón bomba mientras se desplaza hacia el este, al mismo tiempo, la NWS precisó, «Los impactos significativos debido a las fuertes tasas de nieve y las acumulaciones son posibles desde el Valle del Tennessee a través de los Apalaches centrales y en gran parte del interior del noreste».

We just had to share this beautiful Air Mass imagery from the #GOESEast 🛰️ of an extratropical cyclone that formed in the South Atlantic on March 9 near the Falkland Islands.

Learn more about what these colors mean: https://t.co/IHW58F5EAL pic.twitter.com/y3Ucr14tIU

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) March 10, 2022