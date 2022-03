NC llama a prepararse para el clima severo

Raleigh, NC.- El gobernador Roy Cooper proclamó del 6 al 12 de marzo como la Semana de Preparación para Clima Severo e instó a los habitantes de Carolina del Norte a prepararse para estas condiciones que son comunes durante los meses de primavera.

“Carolina del Norte no es ajena al clima severo, y aunque la primavera suele ser la temporada más activa para las tormentas eléctricas y los tornados, pueden ocurrir en cualquier momento”, dijo el gobernador Cooper.

“Ayuda a proteger a tu familia preparándote para el clima severo, tenga un equipo de emergencia actualizado, una forma de recibir alertas sobre clima peligroso y un plan de preparación para revisar con todos en su hogar”.

Ver más: ¡Alerta! Clima severo amenaza gran parte de Carolina del Norte

El gobernador Cooper también alienta a los habitantes de Carolina del Norte a participar en el simulacro de tornado en todo el estado de este año el miércoles 9 de marzo a las 9:30 am. En casa o en el trabajo, eso significa buscar refugio en el piso más bajo de su casa o edificio, en una habitación interior lejos de puertas o ventanas.

We are no strangers to severe weather in North Carolina. As spring approaches, this is typically the most active season for thunderstorms and tornadoes. Today, Gov. Cooper proclaimed March 6-12 Severe Weather Preparedness Week.https://t.co/1qb0AMQPHz pic.twitter.com/ybJLvBBeCM

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) March 7, 2022