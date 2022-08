Tiroteo en Washington frente a residencia para personas de tercera edad

Washington, DC.- Según la Policía de Washington un tiroteo dejó un saldo de dos fallecidos y tres heridos, en una zona popular al noroeste de la capital de Estados Unidos, por ser «un mercado de drogas al aire libre».

Un primer informe de las autoridades detallan que las cinco víctimas son adultas. Las mismas estaban a las puertas de una residencia para personas de la tercera edad, sin embargo, no se ha especificado si estaban de paso por el lugar o vivían allí.

En este sentido, se precisó que fueron siete disparos que resultaron en este saldo. Además se adelantó que fueron dos los responsables de este tiroteo en Washington, y que llegaron en una camioneta negra, se bajaron y abrieron fuego contra las personas presentes.

🚨HAVE YOU SEEN THIS VEHICLE?🚨

MPD is seeking assistance in locating this suspect vehicle in connection to the shooting that just occurred in the unit block of O Street, NW.

Have info? Call (202) 727-9099/text 50411 pic.twitter.com/1srKmPEIS8

— DC Police Department (@DCPoliceDept) August 24, 2022