Demanda colectiva millonaria de las familias víctimas de Uvalde

En este sentido, los abogados de la firma Bonner & Bonner Law declararon a la televisora que representarán a algunas de las familias de las víctimas del tiroteo del 24 de mayo. La demanda colectiva responde al monto de $27.000 millones.

Charles Bonner abogado declaró al canal KSTA que la querella legal es única en su tipo. Asimismo, es contra «cualquiera que pueda ser considerado responsable de lo que sucedió dentro de la escuela«, que terminó con la vida de 19 menores y dos maestras.

Pete Arredondo Uvalde School District Police Chief, el UCISD Police Department, Uvalde Sheriff’s Department, Texas Department of Public Safety, Texas Rangers y la Border Patrol, serían los demandados en esta demanda colectiva.

Tonight on the #NightBeat a $27B class action lawsuit announced on behalf of everyone effected by the Robb Elementary shooting. Attorney Charles Bonner is the lead filing attorney. He says the victims, survivors and their families had their constitutional right to life violated pic.twitter.com/c3VnyLbZjH

— Leigh Waldman (@LeighWaldman) August 21, 2022