The Trump Organization condenada por jurado de NYC

Nueva York, NY.- The Trump Organization de bienes raíces de Donald Trump fue condenada, este marte 6 de diciembre, por desarrollar un esquema criminal de 15 años con el fin de defraudar a las autoridades fiscales, lo que conlleva al expresidente Trump a sumar más problemas legales de cara a su campaña presidencial para 2024.

The Trump Organization tiene sede en Manhattan, Nueva York y está encargada de operar hoteles, campos de golf y distintas propiedades inmobiliarias en todo el mundo. La misma enfrenta multas de hasta $1.6 millones por veredictos de culpabilidad de un jurado por todos los cargos de la empresa.

Por el momento están por determinarse las multas por el juez encargado de supervisar el juicio en la corte de NYC. Por su parte, el jurado deliberó durante 12 horas aproximadamente. Posteriormente, el juez fijó el 13 de enero como fecha de la sentencia.

Por su parte, The Trump Organization decidió declararse inocente, donde el mismo Trump no fue acusado en el caso. Por el momento, no se estima que la multa sea material para una empresa de esta envergadura, sin embargo, la condena podría perjudicar directamente su capacidad para hacer negocios.

De esta forma, el caso se centró en los cargos de pago de gastos personales como alquiler gratuito y alquiler de vehículos para altos ejecutivos, donde se incluye el exdirector financiero Allen Weisselberg. Pero lo extraño es que no se reportó ingresos pagando con bonos como si fueran contratistas independientes.

Finalmente, el mismo expresidente Trump está involucrado en una investigación que desarrolla el U.S. Department of Justice, por el manejo de documentos del Gobierno considerados como calificados luego de retirarse de La Casa Blanca tras la derrota electoral en enero de 2021.

Por otro lado, The Trump Organization argumentó que Weisselberg puso en marcha un plan para beneficiarse. Además de estar de licencia pagada de la compañía testificando que recibió más de $1 millón en pagos de salarios y bonificaciones en 2022.

