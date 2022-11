Nancy Pelosi renuncia al liderazgo de los demócratas

Washington, DC.- La presidenta del partido demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi renuncia a seguir liderando a los demócratas en la Cámara tras 20 años de gestión, en parte luego de que su partido perdiera el control de la Cámara ante los republicanos en las elecciones de mitad de término.

Sin embargo, esta decisión también concuerda con el brutal ataque que recibió su esposo, Paul Pelosi, en su casa de San Francisco en el mes de octubre de este año.

Nancy Pelosi en un animado discurso en la Cámara de Representantes precisó, «Ahora debemos avanzar con valentía hacia el futuro». Del mismo modo sentenció su decisión, «Ha llegado la hora de una nueva generación».

Esta decisión de renuncia de Nancy Pelosi podría detonar un efecto dominó en el liderazgo demócrata de la Cámara antes de las elecciones internas del partido. Las elecciones del partido demócrata serán en el mes de diciembre para reorganizar el partido para el nuevo Congreso.

When I think of Nancy Pelosi, I think of dignity.

History will note her as the most consequential Speaker of the House of Representatives in history – she is first, last, and always for the people. America owes her a debt of gratitude for her service, patriotism, and dignity. pic.twitter.com/U2xvEVC1E5

— President Biden (@POTUS) November 17, 2022