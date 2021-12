Se sacude California con un terremoto 6.2 sin alerta de tsunami 

San Francisco, CA.- Un terremoto de magnitud 6.2 en la escala de Richter estremeció, este lunes, la costa norte de California, con un epicentro localizado a 400 kilómetros de la zona de San Francisco.

Según las autoridades, U.S. Geological Survey (USGS), no existe riesgo de tsunami y tampoco provocó daños materiales ni daños humanos.

Sin bien las autoridades no alertaron sobre consecuencias naturales del terremoto, esta magnitud podría generar alertas de tsunami gracias a su cercanía a la costa. De mismo modo inundaría parte de la costa en las localidades de California y Portland.

Por su parte, en la zona de California son bastante habitual los sismos, pero no que superen los 5 grados en la escala de Richter. Al mismo tiempo, gracias a la prevención ciudadana son nulos los heridos o destrozos de estructuras.

Good afternoon Redwood Coast, CA did you feel the M6.2 quake about 24 miles west of Petrolia? https://t.co/f7cGizQEIt The #ShakeAlert system was activated and alerts are being delivered to cell phones. @Cal_OES @CAGeoSurvey pic.twitter.com/cFz2bT1hxY

— USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) December 20, 2021