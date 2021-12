Nueva York, NY. – El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, en una rueda de prensa no descartó cancelar las festividades de Fin de Año, que caracterizan a la famosa Times Square, como medida drástica para contener la propagación de la variante ómicron.

Pese, Bill de Blasio ha estado de acuerdo con las celebraciones de festividades, inclusive afirmando, este viernes, que las celebraciones iban, aunque tuviera que exigir prueba de vacuna a un millón de asistentes. También, mostró cierta duda admitiendo que está en discusión.

En la rueda de prensa, el alcalde, explicó, «Estamos examinando el nuevo reto al que nos enfrentamos. Es un evento al aire libre y solo para vacunados, (pero) estamos considerando otras vías de enfocarlo».

Además, continuó, «incluso con las reglas actuales que podrían hacerse más duras, así que la discusión continúa y trabajamos estrechamente junto a los patrocinadores (Times Square Alliance) para ver el mejor modo de proceder».

