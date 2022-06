Presidente Biden sufre una caída en Delaware

Washington, DC.- El presidente Biden sufrió una caída, este sábado, mientras paseaba cerca de la playa en el estado de Delaware, actualmente donde el presidente del país disfruta el fin de semana junto a su esposa, Jillo Biden.

El mandatario, de 79 años, perdió el equilibrio, mientras conducía una bicicleta, cuando frenó para saludar a algunos vecinos.

Sin embargo, los agentes del Servicio Secreto ayudaron al presidente Biden a ponerse de pie rápidamente. Inmediatamente, el mandatario dijo, «Estoy bien», explicando que le quedó enganchado un zapato en el pedal.

Por su parte, un funcionario declaró que, «Como dijo el presidente, su pie quedó atrapado en el pedal al bajar de la bicicleta y se encuentra bien. No necesita atención médica. El presidente pasará el resto del día con su familia».

Here’s footage I took of President @JoeBiden falling over on his bike this morning in Rehoboth. pic.twitter.com/hCt1af0pFU

— Nikki Schwab (@NikkiSchwab) June 18, 2022