Oklahoma se sube al tren de ley que prohíbe el aborto

Washington, DC.- Oklahoma ratificó una ley que prohíbe cualquier aborto, incluso desde el momento de la fertilización, además se la Cámara Baja de este estado también confirmó que entrará en vigor desde que el gobernador republicano, Kevin Stitt, le ponga la firma.

Del mismo modo, el gobernador de Oklahoma había confirmado ya, que firmará cualquier restricción sobre el aborto que llegue a su despacho; inclusive, en medio de la polémica nacional que hay al respecto por la filtración del borrador de la sentencia del Tribunal.

Especialistas y medios de comunicación prevén que, de aprobarse esta nueva ley, por lejos sería la medida más restrictiva en materia de aborto, más restrictiva del país.

En principio esta ley prohíbe cualquier aborto, excepto cuando la vida de la madre esté en peligro. O también, cuando el embarazo sea producto de violación o incesto.

