Se confirmó la causa de la muerte del chef de Obama, Tafari Campbell

Washington, DC.- La consternación por la misteriosa muerte de Tafari Campbell, el chef personal del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama llegó a su fin, pues el portavoz Timothy McGuirk de la Executive Office of Public Safety and Security (EOPSS) de Massachusetts explicó la causa.

De este modo, McGuirk declaró a los medios que el cuerpo de Campbell de 45 años de edad se recuperó en un lago de la isla a finales del mes de julio.

Durante 48 horas Campbell fue objeto de búsqueda, pues un surfista vio a alguien luchar en el agua para luego hundirse en el lago Edgartown Great Pond. Un lugar cercano a la una propiedad de la familia Obama.

No obstante, el portavoz del EOPSS, McGuirk declaró que la causa de muerte de Tafari Campbell, chef del expresidente Obama fue por ahogamiento. Lo que concluyó que la forma de muerte de Campbell fue un accidente.

BREAKING: Obama's personal chef Tafari Campbell's cause of death has been released after he was found dead outside of Obama's estate last month.

According to MA Office of Public Safety & Security spokesman Timothy McGuirk, Campbell's death has officially been ruled a drowning &… pic.twitter.com/kLqvLYhYtF

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 23, 2023