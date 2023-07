Jefe de policía de Miami-Dade renunció antes de dispararse

Fort Lauderdale, FL.- De acuerdo con la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, el jefe del Miami-Dade Police Department de la ciudad, Alfredo «Freddy» Ramírez renunció horas antes de dispararse.

En las declaraciones Levine Cava dijo el miércoles 26 de julio, que Alfredo «Freddy» Ramírez estaba recuperándose en un hospital de Tampa. Las autoridades del estado están en investigaciones para dar con el porqué se autolesionó.

Inicialmente, se dice que «Freddy» Ramírez tuvo una discusión con su esposa, Jody Ramírez en un hotel en Tampa durante una conferencia de fuerzas policiales, de acuerdo con fuentes oficiales. Supuestamente, Ramírez había llamado a su jefa Levine Cava, el domingo en la noche tras salir del hotel.

En medio de su declaración, Levine Cava comentó, «Freddy me dijo que había cometido un error, que estaba dispuesto a renunciar, y yo le dije que hablaríamos al día siguiente». Además la alcaldesa confesó que Ramírez se mostró «muy arrepentido» durante su conversación.

HAPPENING NOW: Miami-Dade County Mayor Daniella Levine Cava provides update on Miami-Dade Police Department https://t.co/nuvGH7ikM2

— Miami-Dade County (@MiamiDadeCounty) July 26, 2023