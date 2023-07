Hallaron sin vida al chef personal de Barack Obama

Boston, MA.- En un lago de la comunidad turística de Martha’s Vineyard en Massachusetts hallaron sin vida al chef personal del expresidente Barack Obama, Tafari Campbell, de 45 años de edad.

El chef de Obama, Campbell estaba siendo buscado desde hace dos días luego de que lo vieran forcejeando y hundirse en una pequeña embarcación el domingo por la noche. Este hecho pasó cerca de la casa propiedad de los Obama cerca de Edgartown Great Pond.

El chef Tafari Campbell fue parte del staff de cocina en The White House para los Obama. Posteriormente, luego de que Barack Obama terminará su segundo mandato en el año 2016, Campbell comenzó a trabajar directamente con la familia como chef personal.

En un comunicado en conjunto, la familia Obama publicó, «Tafari era una parte querida de nuestra familia». Asimismo agregaron los Obama que Campbell deja a su esposa Sherise y a sus hijos gemelos.

Además añadió el comunicado, «Era… creativo y apasionado por la comida y su capacidad para unir a las personas. En los años que siguieron, llegamos a conocerlo como una persona cálida, divertida y extraordinariamente amable que hizo que nuestras vidas fueran un poco más brillantes».

