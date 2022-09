SBA ofrece detalles de la Gratuita Cumbre Cibernética Virtual

Washington, DC.- La Small Business Administration (SBA) anunció que organizará una Cumbre Cibernética Virtual que además será gratuita para el 26 de octubre, que tendrá el propósito de ayudar a presentar a las pequeñas empresas herramientas, sugerencias y recursos para reforzar la infraestructura de seguridad cibernética.

De acuerdo con la administradora Isabella Casillas Guzmán, jefa de Small Business Administration (SBA), y voz de 33 millones de pequeñas empresas en la administración Biden, esta Cumbre Cibernética buscará explorar nuevas tendencias y desafíos a los que se enfrentan cada vez más empresarios.

En este sentido, Isabella Casillas Guzmán dijo, «Las pequeñas empresas de Estados Unidos están adoptando tecnologías digitales y estrategias en línea a un ritmo histórico para llegar a nuevos clientes y mejorar la eficiencia operativa, pero ese giro también las ha expuesto a nuevas amenazas significativas de ataques cibernéticos».

Asimismo añadió, «Nuestro equipo de la SBA se ha movilizado para apoyarlos contra estas amenazas potencialmente disruptivas con recursos de seguridad cibernética y capacitaciones a través de nuestras redes de socios de recursos».

Mark your calendar! SBA will host its first-ever National Cyber Summit on Wednesday, October 26. The free event will highlight tools, tips, and resources to help strengthen small business cybersecurity.

Register here: https://t.co/v0rwwts94W#SBACyberSummit pic.twitter.com/hyat3cbXHS

— SBA (@SBAgov) September 21, 2022