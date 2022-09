Uso de biotecnología para fortalecer cadenas de suministro

Washington, DC.- El presidente Biden firmará este lunes una orden ejecutiva que promueve el uso de biotecnología para fortalecer las cadenas de suministros previendo los problemas del futuro.

Funcionarios de alto rango de La Casa Blanca en una llamada con periodistas, adelantaron que el ambicioso plan contempla inversiones para mejorar la competitividad en distintos ámbitos.

Ver más: La promoción de los chips «Hechos en Estados Unidos» de Biden

Pese a que no explicaron el monto, se dijo que se pretende mejorar la competitividad del país en los próximos 10 años. Así pues, uno de los funcionarios detalló, «Esta iniciativa hará que EE.UU. sea más próspero y nuestro planeta más seguro».

Del mismo modo, el ejemplo que se usó para explicar el plan fue el del combustible para aviones. Un sector donde se están produciendo avances de innovación con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes por medio de la biotecnología.

Since President Biden took office, our economy has created nearly ten million jobs.

Americans are back at work – earning more, manufacturing more, and building an economy from the bottom up and middle out.

— The White House (@WhiteHouse) September 10, 2022